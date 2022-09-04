Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостяк" Злата Огневич, которая много гастролирует в поддержку украинской армии, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем микроблоге очаровательное фото и поделилась планами на день, а также дала наставление фолловерам.

На новой фотографии Злата запечатлена в красивой локации с живыми цветами. Перед камерой она появилась в элегантном образе – стильном белоснежном платье интересного фасона, которое только подчеркнуло изящную фигуру, и нежно-розовом пиджаке, который повис на плече. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фото Огневич написала: "Лети, Лелека, птица свободная. P.S. Я бегу на съемки, их две сегодня. А вы, между тем, зайдите на YouTube и посмотрите новое видео #Лелека, оставьте свой комментарий и лайк! Мне будет ОЧЕНЬ приятно от этого! Цьом".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Златы, засыпая ее комплиментами: "Вы красавица. Спасибо, за чувственную песню", "И нам будет приятно слушать Злату Огневич", "Клип я смотрела и плакала под конец", "Красавица, я тебе желаю всегда улыбаться", "Хрупкая и нежная!", "Красивая, как всегда", "Такая маленькая, такая хрупкая", "Красиво".

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