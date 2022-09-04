Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны приняла решение остаться в Украине и активно помогает волонтерам, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась в сторис забавными кадрами, на которых показала свой любимый вид отдыха.
Так, ранее Даша не раз рассказывала в интервью и показывала в соцсетях, что любит рыбалку и для нее это лучший отдых. Теперь, похоже, снова нашла время для такого досуга. В своих сторис Астафьева показала сначала утреннее озеро, на котором рыбачила в 5 часов утра, а позже выложила снимок, на котором продемонстрировала свой улов.
На фотографии Даша стоит на лодке в удивительном рыбацком наряде – теплом спортивном костюме с капюшоном, шапке и темном пуховике. При этом она держит в руках большую рыбину, которую сама и поймала. При этом артистка выглядит довольной и сосредоточенной.
"Засыпать с удочкой в руках кайф", - подписала фотографию Астафьева.
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