Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая долгие годы была ведущей утреннего шоу, но недавно была вынуждена уволиться с телеканала "Украина", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети очаровательное фото и обратилась к отчаявшимся украинцам.

На новой фотографии Лилия запечатлена, сидя за столиком в уютном кафе с теплым интерьером, перед ней красивый бокал с кофейным напитком и пышное пирожное. Перед камерой знаменитость появилась в стильной блуза цвета хаки, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только легкая улыбка.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Несколько слов тем, кто прямо сейчас, в этот момент, чувствует, что отчаялся, сделайте паузу: выпейте кофе, насладитесь солнцем или дождем, побудьте в тишине несколько минут, - и вперед, в бой! Мы – сильные!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото телезвезды: "Класс, вы настоящая, спасибо", "Невероятная улыбка. Поднимает настроение. Так держать, мой друг", "Дико люблю и обнимаю", "Очень красивая Лиля. Мира всем", "Красивая, светлая девушка", "С этого фото теперь я точно поняла, что вы похожи на папу", "Спасибо за поддержку", "Какая же вы красивая, Лилия. Мирной осени", "Какие дельные советы", "Какая вы милая и красивая!".

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