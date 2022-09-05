Популярная украинская хореограф и основательница танцевальной школы Илона Гвоздева, которая много раз была участницей шоу "Танців з зірками", чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычные архивные кадры и поделилась своей ностальгией.

Как оказалось, свой пост Илона посвятила проекту "Танці з зірками", а именно тому, что если бы не началась война, то в это воскресенье стартовал бы новый сезон. Хореограф напомнила, что для нее участие в этом шоу началось со звездным партнером – комиком Юрием Ткачом. При этом Илона выразила надежду, что когда-нибудь любимое танцевальное шоу украинцев вернется на экраны.

"Такая печаль и ностальгия. Сегодня был бы первый эфир проекта @tanci1plus1, если бы не война! Каждая осень начиналась с удивительных телевизионных развлекательных шоу @1plus1_ua под руководством строгого, но одновременно гениального @zavaduk. @yuriy_tkach был первый мой партнер в шоу, и я никогда не забуду этот безудержный поток энергии, юмора, позитива и главное, всегда буду помнить наши невероятные танцы и позывные "Юрррраааа"&"Иллонннааа". Это шоу навсегда останется в моем сердце. Надеюсь, когда-нибудь мы снова сможем танцевать для миллионов зрителей и дарить счастье, любовь и радость! А пока только буду делиться хорошими воспоминаниями и фотографиями", - поделилась переживаниями Гвоздева.

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