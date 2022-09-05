Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие во многих благотворительных и волонтерских проектах и инициативах, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры, на которых показала, как проводила время с детьми.

Оказалось, что Наталья присоединилась к проекту, который занимается детьми, которые пострадали от войны. Судя по фото, певица приехала к детям и проводила с ними время, общалась, фотографировалась, училась и тепло обнималась. При этом, эмоции на лицах детей и певицы говорят о том, что и они, и она получили удовольствие и радость от этой встречи.

В подписи к публикации Могилевская поделилась своими впечатлениями: "Улыбка каждого ребенка – это самое лучшее и самое дорогое, что может быть. Многие дети сегодня, к сожалению, почувствовали на себе ужасы войны... Поэтому самой главной задачей является вернуть детскую улыбку! В рамках проекта "… Детям. Мирное лето детям Украины" этим занимаются лучшие специалисты! Мне удалось приобщиться к этой работе, где оставила частичку себя. Я счастлива от общения и очень благодарна, что смогла присоединиться! Сила в единстве!".

Напомним, "Без цензуры": Ольга Фреймут показала, чем теперь занимается, и неожиданно нарвалась на критику.

Как сообщала Politeka, Топольский перед премьерой нового "Холостяка" неожиданно раскрыл свой секрет: "У меня есть очень...".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая обратилась к украинцам, нужна помощь: "Спасибо каждому, кто...".