Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостяк" Злата Огневич активно общается с поклонниками в Инстаграм. Также артистка часто рассказывает о планах на будущее, своем творчестве и помощи пострадавшим украинцам.

Злата остается дома в Киеве и не сбегала из страны, как многие другие звезды. Более того, артистка постоянно проводит благотворительные концерты и рассказывает о важности помощи для наших защитников.

В свобондое время певица старается уделить внимание близким, проводит время с друзьями и рассказывает о планах на вечер. При этом тему личных отношений Злата более публично не поднимает.

«Друзья позвали на вкусный ужин. Передо мной был выбор: смыть все после съемок и не успеть или поехать. И так, что я выбрала?» - пишет Злата.

Популярные статьи сейчас

В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."

Новое масштабное ЧП на Одесчине, спасти людей не удалось: кадры с места трагедии

"Даже встать не могу": несчастье случилось с женой "Холостяка" Добрынина после венчания

Женщинам будет запрещено покидать Украину с 1 октября: в Минобороны прояснили детали с военнообязанными

"Кадыровцы" нашли способ отомстить россиянам за прошлое: что происходит под Херсоном
Показать еще

Также Злата выложила в своем микроблоге очаровательное фото и поделилась планами на день, а также дала наставление фолловерам:

"Лети, Лелека, птица свободная. P.S. Я бегу на съемки, их две сегодня. А вы, между тем, зайдите на YouTube и посмотрите новое видео".

Напомним, "Без цензуры": Ольга Фреймут показала, чем теперь занимается, и неожиданно нарвалась на критику.

Как сообщала Politeka, Топольский перед премьерой нового "Холостяка" неожиданно раскрыл свой секрет: "У меня есть очень...".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая обратилась к украинцам, нужна помощь: "Спасибо каждому, кто...".