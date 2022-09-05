Популярная певица, артистка Злата Огневич решила рассказать после съемок, какие и у нее насыщенные будни бывают.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостяк" Злата Огневич активно общается с поклонниками в Инстаграм. Также артистка часто рассказывает о планах на будущее, своем творчестве и помощи пострадавшим украинцам.

Злата остается дома в Киеве и не сбегала из страны, как многие другие звезды. Более того, артистка постоянно проводит благотворительные концерты и рассказывает о важности помощи для наших защитников.

В свобондое время певица старается уделить внимание близким, проводит время с друзьями и рассказывает о планах на вечер. При этом тему личных отношений Злата более публично не поднимает.

«Друзья позвали на вкусный ужин. Передо мной был выбор: смыть все после съемок и не успеть или поехать. И так, что я выбрала?» - пишет Злата.

Также Злата выложила в своем микроблоге очаровательное фото и поделилась планами на день, а также дала наставление фолловерам:

"Лети, Лелека, птица свободная. P.S. Я бегу на съемки, их две сегодня. А вы, между тем, зайдите на YouTube и посмотрите новое видео".

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