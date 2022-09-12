Так, 6 сентбяря ее Величество приняла в Балморале отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначила нового главу правительства Лиз Трасс. В ходе ауиденции Елизавета II пожала Лиз Трасс руку и поручила сформировать новій кабинет.
Именно в этот день и было сделано последнее прижизненное фото самого долгоправящего монарха Европы Елизаветы II. Королева предсталаперед объективом фотокамеры Джейна Барлоу в Зеленой гостиной замка в очень домашнем виде: клетчатой юбке, серой кофте на пуговицах и белой блузе.
С тех пор на публике ее уже никто не видел.
Как известно, королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни 8 сентября в Балморале (Шотландия) в семейном замке в окружении детей и внуков.
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«Настоящая Королева до последнего вздоха. R.I.P Your Majesty», «Она была королевой и умерла Королевой!», «Даже красивее и притягательнее, чем некто в 73», «Невероятная женщина», «Дай Бог всем дожить до такого возраста в мире и здоровье», «Мы любили и любим тебя , бабушка . Царствие тебе небесное, покойся миром», - комментируют снимок пользователи соцсетей.
Напомним, похоронят королеву 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.
По некоторым данным, глав иностранных государств и их супругов, направляющихся в Лондон на похороны королевы Елизаветы II, попросили прибыть в Великобританию коммерческими рейсами и запретили использовать вертолеты для передвижения.
Во внутренних документах указано, что на похороны Елизаветы II пригласили только иностранных лидеров и их партнеров. В Британии ожидают, что Вестминстерское аббатство будет переполнено, поэтому от стран могут присутствовать только один высокопоставленный член делегации вместе со своим партнером.
В случае, если у глав государств нет возможности прибыть в Британию, они имеют право
отправить вместо себя другого представителя. К примеру, министра или главу правительства.
Также напомним, что тем временем Путин готовится к новому этапу войны.