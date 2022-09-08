Королева Великобритании Елизавета II на 97-ом году жизни умерла в своем замке Балмор в Шотландии.
Об этом сообщает твиттер Королевской Семьи.
Последние часы своей жизни Елизавета II находилась под наблюдением врачей. На фоне тревожных новостей о состоянии ее здоровья королеве съехались родные, в частности ее наследники принц Чарльз и принц Уильям.
Сообщение из Букингемского дворца поступило после того, как 96-летняя королева не приняла участия в Тайном совете в среду, так как врачи посоветовали ей отдохнуть.
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Во вторник Елизавета II приняла в Балморале отставку Бориса Джонсона, после чего назначила премьер-министром Лиз Трасс и поручила ей формирование нового правительства. Отмечается, что это было сделано впервые, так как ранее она назначала глав британского кабинета в Лондоне.
Ранее СМИ сообщали, что королевская семья Британии решила помочь пострадавшим от войны в Украине и открыла двери своего дома. Некоторые члены семьи разместили у себя украинцев, однако информация хранится в секрете в целях безопасности.
Напомним, Меган Маркл не сдержалась и одним махом порвала с королевской семьей: "Елизавета ІІ не успела...".
Ранее всплыли фото юной королевы Великобритании Елизаветы II.
Кроме того, Елизавета II объявила имя следующей королевы, Кейт Миддлтон не у дел.