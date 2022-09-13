Накануне скандал разгорелся из-за того, что звезды "Дизель шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин развлекают российскую публику на круизном лайнере, а теперь на предательстве "поймали" еще одного известного украинского шоумена.
Уроженец Киева Вадим Абрамов, который заменил Ольгу Фреймут и с 2015 по 2017 вел шоу "Ревизор", после начала полномасштабного вторжения решил остаться в россии зарабатывать кровавые рубли. Он не сделал никакого заявления, в котором осудил бы российскую агрессию в Украине, а принялся развлекать россиян.
Абрамов стал ведущим нового российского развлекательного шоу "Четыре дачи", в рамках которого ездит по разным регионам государства-агрессора и вместе с участниками проекта инспектирует их дачи.
Премьера российского шоу с участием экс-"Ревизора" состоялась 27 августа 2022 года, а съемки проходили уже после полномасштабного вторжения рф в Украину.
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Украинцы в сети не сдерживают возмущение и обрушили на Абрамова швал критики: "никогда мне не нравился, так бесил ... понимаю почему 😂 ", "интересно, он знает, что Кубань это Украина?", " Не удивлена. Он меня бесил еще тогда", "бабло делает свое дело", "ну и куда ниже падать этой гниде? Пусть гниет на московии. Но нам надо не забыть об этом, когда он вернуться захочет".
Напомним, Козловский после скандала с орденом от президента неожиданно обратился к украинцам.
Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" принялись развлекать россиян и попали в скандал.
Также Politeka писала, что Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" наградили орденом: выяснилось, за какие заслуги.