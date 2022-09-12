23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Володимир Зеленський нагородив орденами низку відомих українців, серед яких опинився і Віталій Козловський.
Пізніше співачка Анжеліка Рудницька в інтерв'ю Олені Берестенко нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в москві. Тому рішення про присвоєння ордену "За заслуги" ІІІ ступеня Віталію артистка назвала "плювком в обличчя українському народу".
Рудницька пригадала також, що в 2017 році Козловський з квітами зустрічав скандальну сепаратистку, екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, яка підтримувала окупантів.
Зараз артист їздить країною з благодійними концертами на підтримку ЗСУ та постраждалих від російського вторгнення. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Віталій розмістив відео, на якому спілкується з українськими захисниками, дає автографи, а бійці радо його приймають.
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"Кожного дня молимось і дякуємо нашим воїнам за те, що живемо вдома в Україні та за те, що звільняють наші окуповані території! Слава ЗСУ! 🙏🏼❤️✊🏼", — написав Козловський під відео.
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