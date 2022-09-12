Співак Віталій Козловський, який отримав орден від президента, незважаючи на поїздку до москви під час війни, намагається реабілітуватися.

23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Володимир Зеленський нагородив орденами низку відомих українців, серед яких опинився і Віталій Козловський.

Пізніше співачка Анжеліка Рудницька в інтерв'ю Олені Берестенко нагадала, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в москві. Тому рішення про присвоєння ордену "За заслуги" ІІІ ступеня Віталію артистка назвала "плювком в обличчя українському народу".

Рудницька пригадала також, що в 2017 році Козловський з квітами зустрічав скандальну сепаратистку, екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, яка підтримувала окупантів.

Зараз артист їздить країною з благодійними концертами на підтримку ЗСУ та постраждалих від російського вторгнення. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Віталій розмістив відео, на якому спілкується з українськими захисниками, дає автографи, а бійці радо його приймають.

"Кожного дня молимось і дякуємо нашим воїнам за те, що живемо вдома в Україні та за те, що звільняють наші окуповані території! Слава ЗСУ! 🙏🏼❤️✊🏼", — написав Козловський під відео.

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