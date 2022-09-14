Как пишет Politeka.net, Синди Кроуфорд является успешной моделью известной на весь мир и блиставшей в 90-е годы. У знаменитости есть дочь Кайя Гербер, которой исполнилось этой осенью уже 21 лет. Молодая красотка уже пошла по стопам мамы и стала моделью. Не забывает дочь и об Инстаграм, где ведет блог.

А в этот раз Кайя решила похвастаться стильным образом в прозрачном топе. Звезда позировала у стенки, впечатляя изгибами.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Такая классная", "Волшебная", "Что это за событие?".

Сообщалось, что Кайя позировала для модного глянца.

Звезда позировала в платье с приличным декольте на фоне моря. На других фото Гербер уже стояла на студии, кружась в платье, которое поднялось.

"Кайя украсила июньский выпуск своим очарованием", - подписали фото в Инстаграм.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Мне так понравилась эта съемка. Феерия - это правильно !!", "Современная сказка - момент!", "Этот последний снимок был бы гораздо более ошеломляющим", "Это романтично", "Натуральная красота", "Красиво - как мама !!!", "Последний снимок такой милый".

Напомним, 20-летняя дочь Синди Кроуфорд устроила ночные развлечения в Нью-Йорке, сняв на камеру

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