Как пишет Politeka.net, Синди Кроуфорд является успешной моделью известной на весь мир и блиставшей в 90-е годы. У знаменитости есть дочь Кайя Гербер, которой исполнилось этой осенью уже 21 лет. Молодая красотка уже пошла по стопам мамы и стала моделью. Не забывает дочь и об Инстаграм, где ведет блог.
А в этот раз Кайя решила похвастаться стильным образом в прозрачном топе. Звезда позировала у стенки, впечатляя изгибами.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Прекрасная", "Такая классная", "Волшебная", "Что это за событие?".
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Сообщалось, что Кайя позировала для модного глянца.
Звезда позировала в платье с приличным декольте на фоне моря. На других фото Гербер уже стояла на студии, кружась в платье, которое поднялось.
"Кайя украсила июньский выпуск своим очарованием", - подписали фото в Инстаграм.
Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"Это прекрасно", "Мне так понравилась эта съемка. Феерия - это правильно !!", "Современная сказка - момент!", "Этот последний снимок был бы гораздо более ошеломляющим", "Это романтично", "Натуральная красота", "Красиво - как мама !!!", "Последний снимок такой милый".
Напомним, 20-летняя дочь Синди Кроуфорд устроила ночные развлечения в Нью-Йорке, сняв на камеру
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