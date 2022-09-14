Известная блогерша Даша Ульянова и победительница "Холостяка" в одном из сезонов продолжает впечатлять фигурой.

Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк" вместе с Максом Михайлюком, стала активно вести социальные сети. Девушка часто говорит о своей жизни, делится интересными историями и впечатляет рассказами о буднях.

Многих поклонников Ульяновой интересуют не только ее наряды, но и программа тренировки, как правильно садиться на шпагат и секреты ухода за собой. Девушка не раз хвасталась, что смогла сильно похудеть и преобразилась, поэтому каждое фото из спортзала также вызывает бурную реакцию.

Отметим, сейчас Ульянова также часто занимается с тренером и старается не забывать о растяжке, поэтому работает над шпагатами.

«Левый шпагатик выглядит как-то не очень» - отшутилась Даша о результатах своих занятий.

Также звезда поделилась результатами новой фотосессии, которую устроила посреди Киева, и обратилась к поклонникам для помощи ВСУ.

"Помогаем ВСУ! Становимся здоровее, красивее. Улучшаем свое эмоциональное состояние. И призываю вас, моя замечательная активная аудитория, сделать это вместе со мной", - написала блогерша.

Напомним, "Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ.

Как сообщала Politeka, Оказались в сложном положении: оккупанты просят о переговорах с ВСУ, что известно.

Также Politeka писала, что "Опять не закусывает": Медведев насмешил требованием к Украине после очередного провала армии рф.