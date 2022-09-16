На торжественной процессии присутствовали все дети и внуки покойной королевы вместе со своими семьями. Отметим, что в последний раз таким составом королевская семья собиралась на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года.
Особое внимание было приковано к Меган Маркл, с которой связан ряд сканадалов, в которых в последние годы фигурировал Букингемский дворец. Напряженность между Сассекскими и остальной семьей достигла своего пика после прошлогоднего громкого интервью пары с Опрой Уинфри, во время которого они предъявили обвинения в расизме, а Меган откровенно рассказала о своем конфликте с Кейт.
Появившись на публике в Лондоне, куда доставили гроб с телом Елизаветы II, Меган Маркл снова удивила многих. В частности, едва заметной улыбкой на лице. Так, на некоторых фото Маркл, кажется, едва сдерживает эмоции, которые не следует показывать у гроба.
«Это только мне показалось, что Меган Маркл улыбается?», «То же впечатление», «Я никогда не мог понять, почему они так ненавидят Меган Маркл. Она ничего не делает, но ведет себя мило и много улыбается )))», «Почему на ее лице улыбка?» - обсуждают кадры пользователи соцсетей.
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"Упал прямо на пол": ЧП произошло у гроба с королевой Елизаветой II, видео
Напомним, королеву Елизавету II, скончавшуюся 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, похоронят в понедельник, 19 сентября.
Также сообщалось о неприятном инциденте у гроба с королевой – в Сети опубликовали видео.
Кроме того, Politeka.net писала о последнем прижизненном фото королевы Елизаветы II, которое было сделано 6 сентября.