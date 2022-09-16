Певица Alyosha, которая замужем за солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей, рассказала, на какие средства живет в штатах.

Украинская певица Alyosha вместе с детьми находится в США, где жизнь довольно дорогая.Как рассказал супруг вокалистки Тарас Тополя на нужды семьи необходимо порядка 3000 долларов.

В интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ" артистка ответила, как сейчас зарабатывает.

«Иногда у меня бывают корпоративные выступления. Для англоязычных я еще не пела, в основном это украинцы, которые давно живут в штатах и узнали о моем пребывании. Через моего концертного директора они договариваются со мной про выступление», - рассказала она.

В США уже давно живет мама Тараса, которая строит там жизнь со своим нынешнем мужем Алексом, поэтому семье певицы намного проще. Они едят ту еду, которую покупает свекровь, не платят за аренду жилья и коммунальные услуги. Поэтому особых трат у них нет.

«Мы не платим за проживание. Одежда? Как-то только мы прилетели, очень много знакомых собрали для нас одежду, для меня и детей. Единственное, на что я могу потратится это одежда, в которой я выступаю, обувь для детей, какие-то сладости», - призналась она.

Alyosha утверждает, что траты зависят от месяца. Иногда они могут потратить до 1500 долларов, а бывает – всего 300.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.