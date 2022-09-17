Певец Макс Барских, накануне оскандалившийся вульгарным клипом в разгар войны, а также поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном, обратился к украинцам.

На своей странице в Instagram артист разместил трогательный пост, в котором поделился воспоминаниями с детства в родном Херсоне, который сейчас находится в оккупации, и показал милые архивные фото.

"Известно, что человек формируется с детства. Мое детство прошло в прекрасном Херсоне. Это самый уютный город на земле. По крайней мере, так мне казалось в детстве. Пожалуй, нет ни одной улицы, которую я бы там не знал. Верю, что в считанные недели Херсон будет деоккупирован, чтобы приехать и обнять всех родных и близких мне людей", - пишет Барских.

Макс также поздравил Херсон с Днем города, который отмечается в третью субботу сентября.

"Безусловно, как и каждый украинец, я с трепетом и болью в сердце переживаю кадры по массовым захоронениям в Изюме. Очень переживаю за тех людей, которые сейчас находятся в оккупации в моем родном городе. Верю в ВСУ и знаю, что освобождение уже близко. С Днем города, Херсон!", - добавил артист.

Поклонники в комментариях поддержали Макса Барских и любуются его детскими фото: "Какой хороший ребенок, я не могу! 😍", "Земляк, скоро все поедем домой", " Такой хороший ребенок на фото. Да и сейчас - ничего! Гарнюний. Действительно, мы всегда вспоминаем город нашего детства ✨ Я представляю, как тебе сейчас больно 😢 И тоже очень надеюсь, что освобождение из оккупированных городов скоро. Благодарим и верим в ВСУ».

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.