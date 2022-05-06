Популярний український виконавець, які довгі роки гастролював в Росії, але з початку війни повернувся додому і навіть вступив в ЗСУ, розповів, в чому особливість українців. Так, в інтерв'ю американському виданню Rolling Stone артист поділився, що завжди вірив, що українці будуть чинити опір російській агресії.

"Українці ніколи б не погодилися бути рабами. Я вірив, що ми будемо чинити опір. Ми думали, що боротися з ними буде важко, але потім бачимо, що продовжуємо знищувати їх військову техніку. Тому я вірю, знаю точно, що Україна переможе!",- сказав Барських іноземному виданню.

Відзначимо, що в перші дні російського вторгнення Макс Барських швидко скасував всі заплановані концерти на території ворожої держави. При цьому він заявив, що не буде повертати кошти за вже продані квитки на свої концерти, а направить їх на допомогу ЗСУ. За це артист отримає шквал критики від російських фанатів, які в соцмережах буквально облили його брудом.

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