Макс Барських з перших днів війни говорить правду про звірства окупантів, що не подобається багатьом на росії.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Макс Барських після вторгнення рф в Україну обізвав росію "дірявою" і заборонив там свою музику. Правда тепер риторика Макса стала більш лояльною, а музика знову доступна для користувачів з рф. При цьому Барських заявив, що його команда працює над тим, щоб видалити треки з доступних для росіян сайтів.

Цей факт так розлютив російського актора Оскара Кучеру, що він в Telegram-каналі не погребував нецензурними словами на адресу виконавця і натякнув на можливу розправу.

Оскар Кучера побажав Максу Барський хорошої охорони на концертах, на яких будуть присутні росіяни.

"Чм* Барських, кричав два місяці тому, що для росіян він співати не буде, і що ми всі тут в росії кінчені, спершу відкрив доступ до своїх пісень для росії, а тепер вже і не проти присутності росіян у нього на концертах. Сподіваюся, до нього прийдуть на концерт, і я бажаю йому гарної охорони", - написав Кучера.

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських пояснив, чому 9 травня в рф не День Перемоги.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.



