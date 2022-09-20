В Пентагоне отмечают, что наемники-вагнеровцы отказываются воевать в Украине на фоне успехов ВСУ.

Российские наемники, среди которых и зэки, из частной военной кампании "Вагнера" начали отказываться воевать в Украине. Они напуганы успехами Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления в Харьковской области. Об этом в Twitter сообщил американский журналист Джек Детч со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника министерства обороны США.

По его словам, "Вагнер" пытается отправить на войну в Украину 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

"Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области побудило многих российских добровольцев отказаться от боя", – процитировал Детч слова чиновника Пентагона.

Отметим, ранее стало известно, что ЧВК "Вагнера" завербовала в российских колониях почти 6 тысяч зэков для войны в Украине. Большинство из них используются как "пушечное мясо", не имеют никаких прав и могут быть расстреляны своими же в любой момент.

Ранее американский журналист Джек Детч рассказал, что в Пентагоне решение об отправке современных танков для Украины буквально лежит "на столе". Высокопоставленные чиновники в администрации президента Джо Байдена ожидают от солдат ВСУ выполнения только одного условия – научится ими управлять.

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