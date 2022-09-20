Российские наемники, среди которых и зэки, из частной военной кампании "Вагнера" начали отказываться воевать в Украине. Они напуганы успехами Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления в Харьковской области. Об этом в Twitter сообщил американский журналист Джек Детч со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника министерства обороны США.
По его словам, "Вагнер" пытается отправить на войну в Украину 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.
"Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области побудило многих российских добровольцев отказаться от боя", – процитировал Детч слова чиновника Пентагона.
Отметим, ранее стало известно, что ЧВК "Вагнера" завербовала в российских колониях почти 6 тысяч зэков для войны в Украине. Большинство из них используются как "пушечное мясо", не имеют никаких прав и могут быть расстреляны своими же в любой момент.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Наказывает Всевышний": появились кадры сильного пожара в россии, огонь до небес
"В ближайшее время": стало известно, где россиян вот-вот возьмут в окружение
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" поразила новым заявлением об украинском языке: "Как минимум странно..."
"Какой позор!": популярный певец предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян
Ранее американский журналист Джек Детч рассказал, что в Пентагоне решение об отправке современных танков для Украины буквально лежит "на столе". Высокопоставленные чиновники в администрации президента Джо Байдена ожидают от солдат ВСУ выполнения только одного условия – научится ими управлять.
Напомним, Всеобщая мобилизация в россии: в разведке пояснили, почему она выгодна для Украины.
Как сообщала Politeka, Российские военные переживают нелегкие времена: в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Также Politeka писала, что "Куда бежать?": Виталий Ким записал срочное видеообращение к украинцам.