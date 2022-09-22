Так, с учетом новых обстоятельств, строчки знаменитого хита Аллы Пугачевой «Папа купил автомобиль» Коля Серга предложил переписать так: «В доме волнения, шум удивления. Это не сказка, а быль. Где-то за городом, очень недорого папа теперь автомобиль!».
Таким образом Коля Серга талантливо потроллил россиян, которые на «гробовые» за своих убитых на фронте в Украине родных и близких покупают машины.
В комментариях к хиту Пугачевой на новый лад, исполненный Колей Сергой, пользователи соцсетей выражают восторг и признаются, что он заставил их рассмеяться
«Ржу в голос», «Это офигенно круто, актуалочка!», «Шутка смешная, ситуация страшная», «Гениально», «Это шедевр!», «Вы такой талантливый», «Хоть и черный, но юмор», «И смех, и грех» - пишут Коле в комментариях.
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Напомним, в словах главы Минобороны рф Сергея Шойгу о том, что будут призваны 300 тысяч резервистов нашли необычную логику. Оказалось, что именно столько машин АвтоВАЗ планирует выпустить в 2023 году.
Также напомним, что на днях Алла Пугачева впервые осудила войну россии против Украины и призвала признать ее таким же «иноагентом», как и Максима Галкина.
Заявление Пугачевой вызвало ажиотаж, как среди украинцев, так и среди россиян.
Также Politeka.net писала, что Танкович из "Дизель Шоу" дал совет россиянам после начала мобилизации.