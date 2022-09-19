Українці у коментарях погодилися з коментарем Євгена Клопотенка та писали, що ми не повинні звертати увагу на новини з росії.

Як повідомляє Politeka.net, російська співачка Алла Пугачова різко відреагувала на цькування свого чоловіка Максима Галкіна в росії. Вона заступилася за чоловіка і написала, що її теж варто зарахувати до "рядів іноагентів". Крім цього, співачка вперше засудила війну росії проти України, завуальовано назвавши її виконанням "ілюзорних цілей".

Кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко у своєму Instagram закликав українців не звертати увагу на заяви російських артистів і не робити з них героїв.

За його словами, українці ведуть війну на всіх фронтах, тому не потрібно звертати увагу на заяву опозиції та лібералів, головне зберегти та розвивати своє.

"Реагувати позитивно на Пугачову - це як любити олів'є. Значить чіплятися та шукати комфорт у своєму минулому. Нам не потрібна підтримка та співчуття росіян. Ми повинні стати самодостатніми. Нам потрібно берегти та розвивати своє. Тільки так. Розумію, що важко. Але на фронті теж не легко. А ворог має програти на всіх фронтах", - пояснив свою думку Євген Клопотенко.

Українці у коментарях погодилися з коментарем Євгена Клопотенка та писали, що ми не повинні звертати увагу на новини з росії - "нехай самі знаються зі своїм лайні".

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