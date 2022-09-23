В этот раз героем высмеивания стал министр обороны рф Сергей Кужугетович Шойгу и так называемая «частичная» мобилизация в россии, пишет Politeka.net.

На видео актер «Квартал 95» в седом парике, сидя в пафосном кресле сообщает, что «всех ждет полная мобилизадница» и в ходе «престной конференции» отвечает на «колкие заранее согласованные вопросы».

При этом журналисты постоянно ошибаются в произношении его отчества, называя то «Кучабредовичем», то «Потерьнетовичем».

«Потери с начала спецоперации у нас незначительные. Всего каких-то 5937 человек. И радует то, что с каждым днем эта цифра все меньше и меньше… В первую очередь пойдут служить те, кто хочет и особенно те, кто не особенно хочет, а остальные по желанию. А пожелание у нас одно, чтобы почти все. Поэтому спокойно, без паники приходите в военкоматы. Там нет ничего страшного. А вот там, куда вас потом отправят ничего страшного есть. Ну ничего Вообще не понимаю, чего бояться. Пошел себе, отдал жизнь за россию и живи себе спокойно, никто тебя в этом пакете уже трогать не будет», - говорит Сергей Наушилапшувешавич.

В комментариях к пародии пользователи соцсетей называют ее «новым шедевром», а образ министра «Хуженетовича» самым правдивым. Примечательно, что среди тех, кто оценил Шойгу в исполнении Юрия Великого есть в том числе и россияне.

«Это нечто! Впрочем, как всегда! И все прям в точку! Пишу из Сибири... Слава героическому Украинскому народу», «Оскар в студию! Это шедевр! Привет из Ростова-на-Дону. Слава Украине! Героям слава!», «"Для чего мы проводили полную дебилизацию населения ?!" - это круто !!! Вы неотразимы как всегда! Спасибо!», «Даже с таким сарказмом, Юрий, ваш прообраз выглядит умнее, чем есть на самом деле. Слава Украине её героям», «Мне так плохо в россии. Спасибо вам, что вы хоть настроение поднимаете. Посмеялась от души», «За текст респект! За подачу материала - народный артист», - пишут в комментариях к видео.

Напомним, ранее пользователи Сети оценили пародию Юрия Великого на российскую теристку, которая не хочет уезжать из Крыма

Также сообщалось о больших ошибках в путинской мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.