Андрей Джеджула с февраля не виделся с малышкой, потому что бывшая не разрешает встретиться отцу с дочерью.

Как сообщает Politeka.net, шоумен Андрей Джеджула прокомментировал судебные разбирательства с супругой Юлией Леус и признался, что очень редко видится с дочерью Аделиной. В частности на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, телеведущий неожиданно признался, что бывшая не дает ему видиться с дочерью.

Андрей Джеджула с февраля не виделся с малышкой, потому что бывшая не разрешает встретиться отцу с дочерью. По словам шоумена, он не собирается этого так просто оставлять, потому и обратился в органы опеки.

"Ее мать просто не дает мне ребенка с момента смерти моего папы. Она одновременно решила, что дочь ее личная частная собственность. И все это время препятствует общению! Дальше этим будут заниматься органы опеки", — рассказал знаменитость.

Андрей Джеджула решил быть откровенным до конца и поделился другими подробностями общения с экс-женой. Оказалось, что в те дни, когда он не мог забрать дочь, Юлия требовала оплачивать ей няню.

"Когда я в субботу работал и просил поменяться на один день, то она никогда не шла на встречу, и я просто предложил ей заплатить за няню за все 24 часа, вот такая была "поддержка", когда сидел под реанимацией, а потом хоронил папу!" – добавил шоумен.

Напомним, внешность дочери Джеджулы от скандального брака с Леус вызвала бурный восторг.

Как сообщала Politeka, Леус ошарашила пугающими откровениями о браке с Джеджулой.

Также Politeka писала, что жена шоумена Джеджулы после скандалов показала пятимесячную дочку.