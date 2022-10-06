Украинский артист Андрей Данилко когда-то считал, что между украинскими и российскими зрителями нет никакой разницы, однако уже давно он свое мнение изменил.

Данилко признался, что каждый раз, пересекая украинско-российскую границу он чувствовал себя правонарушителем.

«Я всегда ощущал себя преступником. Вот когда заходят эти таможенники и смотрят: «Поднимите полку!». И ты смотришь, думаешь: «Господи, сейчас скажет "положите руки"». Я всегда думал, что сейчас они к чему-то прицепятся. Я себя ужасно чувствовал», - вспомнил о своих поездках в россию Андрей Данилко в ходе интервью DW на русском.

По словам, Данилко, приезжая в россию, он считал, что разницы между украинским и российским народом нет, но по прошествию времени его мнение изменилось кардинально.

«Мы разные люди. Абсолютно. . Даже такой момент… украинцы они … вот как будто мы можем создавать. А у русских чаще всего – это украсть, позаимствовать. Почему у них нет звезды международной? Потому что у всего можно найти аналоги», - высказался Данилко.

Артист также рассказал, что россияне даже не смогли придумать свою Верку Сердючку, поэтому сделали как привыкли – использовали уже придуманный не ими образ.

«Они же даже сделали Верку Сердючку. Официально, Сердючка есть. Как она называется? Черти что она называется. Она еще и поет «Все будет хорошо», ужас, какой-то балет, как будто остатки Надежды Бабкиной. Это такой кошмар, они даже это не могут придумать своего», - рассказал Данилко.

Отметим, Данилко уже давно не выступает в россии и в последний раз, по его словам, был в 2016-м или в 2017-м году. В одном из своих интервью артист рассказывал, как его несколько месяцев уговаривали приехать в россию, спрашивали, за какую сумму он ответит согласием.

«Приходит смс, когда я их уже послал туда: "Назовите сумму, за сколько вы готовы переехать". Я говорю: "Сколько вам заплатить, чтобы вы больше мне не звонили?" – говорил Данилко.

Примечательно, что на территории россии работают сотни двойников Верки Сердючки, которые развлекают гостей на свадьбах, днях рождениях и прочих праздниках.

Более того, один из двойников Верки Сердючки был замечен на дне рождении мамы бывшей киевлянки Наташи Королевой – Людмилы Порывай, которая проживает в Майами.

Двойник Сердючки развлекал Людмилу и ее гостей на 75-летии.

Напомним, Андрей Данилко поставил крест на личной жизни и назвал причину.