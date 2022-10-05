Артист даже научился не переживать по этому поводу. Так, в интервью "DW на русском" Данилко признался, что осознает всю перспективу остаться без семьи навсегда.
Напомним, Андрей Михайлович родился в Полтаве, мама была маляром, а отец водителем. Когда Андрею было 7 лет, папа скончался от рака легких. Отметим, что Светлана Волкова, мать Данилко, происходила из дворянского рода Хоментовских.
Семья Хоментовских дружила с известным украинским художником Ильей Репиным.
Андрею Данилко неоднократно приписывали роман с актрисой Инной Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки, но, как известно, у Инны есть семья, а Андрей до сих пор одинок.
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«Я понимаю – у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например», - отметил Данилко в новом интервью.
По его словам, в дни войны он поймал себя на мысли: «Андрей, ты же превращаешься в человека».
Артист считает, что именно насыщенные дни и любовь публики вернули ему жажду сцены, что равноценно жизни. Данилко отметил, что «вернулся к себе».
«Почему я не хотел ездить на гастроли? Я не хочу быть пустым, не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я умираю. Мне хочется пошутить, мне хочется быть легким, а не выдавливать из себя шутки. Сейчас мне легче», - откровенно рассказал артист о своем состоянии.
Данилко признался, что стремится к внутреннему покою и порядку и к тому, чтобы «все было в удовольствие», чтобы было время на творчество, создание номеров и клипов.
«А не быть загнанной лошадью – ты все время выкручиваешься, подстраиваешься под обстоятельства или закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей», - отметил Данилко.
Добавим, что после полномасштабного военного вторжения рф в Украину артист не стал выезжать из Киева. Он даже не рассматривал такой вариант.
Напомним, Потап назвал имя российского актера, который после 24 февраля "плакал в трубку" и извинялся за страну.
Впрочем, сам актер утверждает, что такого не было.
Добавим, что тем временем Алла Пугачева, с которой был дружен Данилко, покинула россию.