Любимец публики Андрей Данилко в 49 лет ни разу в жизни не был женат и пока не собирается.

Артист даже научился не переживать по этому поводу. Так, в интервью "DW на русском" Данилко признался, что осознает всю перспективу остаться без семьи навсегда.

Напомним, Андрей Михайлович родился в Полтаве, мама была маляром, а отец водителем. Когда Андрею было 7 лет, папа скончался от рака легких. Отметим, что Светлана Волкова, мать Данилко, происходила из дворянского рода Хоментовских.

Семья Хоментовских дружила с известным украинским художником Ильей Репиным.

Андрею Данилко неоднократно приписывали роман с актрисой Инной Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки, но, как известно, у Инны есть семья, а Андрей до сих пор одинок.

«Я понимаю – у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например», - отметил Данилко в новом интервью.

По его словам, в дни войны он поймал себя на мысли: «Андрей, ты же превращаешься в человека».

Артист считает, что именно насыщенные дни и любовь публики вернули ему жажду сцены, что равноценно жизни. Данилко отметил, что «вернулся к себе».

«Почему я не хотел ездить на гастроли? Я не хочу быть пустым, не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я умираю. Мне хочется пошутить, мне хочется быть легким, а не выдавливать из себя шутки. Сейчас мне легче», - откровенно рассказал артист о своем состоянии.

Данилко признался, что стремится к внутреннему покою и порядку и к тому, чтобы «все было в удовольствие», чтобы было время на творчество, создание номеров и клипов.

«А не быть загнанной лошадью – ты все время выкручиваешься, подстраиваешься под обстоятельства или закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей», - отметил Данилко.

Добавим, что после полномасштабного военного вторжения рф в Украину артист не стал выезжать из Киева. Он даже не рассматривал такой вариант.

Напомним, Потап назвал имя российского актера, который после 24 февраля "плакал в трубку" и извинялся за страну.

Впрочем, сам актер утверждает, что такого не было.

Добавим, что тем временем Алла Пугачева, с которой был дружен Данилко, покинула россию.