Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал известный музыкант, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.
По его словам, после полномасштабного военного вторжения россии в Украину у него появилось ощущение, что все куда-то уехали и он остался один. Это состояние привело его к мысли об Олеге Виннике.
«Думаю: А где он? Он же же так популярен и ему люди верят. Потому что, когда мы начали собирать деньги, я понял, что это не просто концерты, это нужно прибегать к какому креативному маркетингу чтобы собрать», - рассказал Харчишин в интервью "Слава +" , добавив, что смета концертов - это десятки тысяч долларов, а нужно еще и что-то с собой привезти.
По его словам, он знает артистов, которые ездили за границу и в результате возвращались не только не с чем, но и с минусом.
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«Поэтому я посмотрел случайно, что концерты в Германии у Олега. И я понял, что там все окей, потому что на одном из них было отмечено, что проданы все билеты», - вспоминает Харчишин.
Тогда лидер группы «Друга ріка» обратился к артистам публично. Мол, где вы ребята, давайте что-нибудь делать, помогать ВСУ. А потом во Львове, опять же на концерте где «Друга ріка» собирала деньги на медикаменты и реабилитацию раненым, к Харчишину подошел мужчина сказал, что он перевозит машины Олега Винника. Артист покупает их в Германии, а затем отправляет в Украину на фронт.
«Я попросил передать ему мои извинения, потому что я не знал этого», – признался Харчишин.
Добавим, что ранее также сообщалось, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем.
Напомним, старший сын Валерия Харчишина ушел в ВСУ.
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