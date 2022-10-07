Олег Винник, который выехал из Украины и исчез из информационного пространства, на самом деле помогает украинским защитникам, но без лишней шумихи.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал известный музыкант, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

По его словам, после полномасштабного военного вторжения россии в Украину у него появилось ощущение, что все куда-то уехали и он остался один. Это состояние привело его к мысли об Олеге Виннике.

«Думаю: А где он? Он же же так популярен и ему люди верят. Потому что, когда мы начали собирать деньги, я понял, что это не просто концерты, это нужно прибегать к какому креативному маркетингу чтобы собрать», - рассказал Харчишин в интервью "Слава +" , добавив, что смета концертов - это десятки тысяч долларов, а нужно еще и что-то с собой привезти.

По его словам, он знает артистов, которые ездили за границу и в результате возвращались не только не с чем, но и с минусом.

«Поэтому я посмотрел случайно, что концерты в Германии у Олега. И я понял, что там все окей, потому что на одном из них было отмечено, что проданы все билеты», - вспоминает Харчишин.

Тогда лидер группы «Друга ріка» обратился к артистам публично. Мол, где вы ребята, давайте что-нибудь делать, помогать ВСУ. А потом во Львове, опять же на концерте где «Друга ріка» собирала деньги на медикаменты и реабилитацию раненым, к Харчишину подошел мужчина сказал, что он перевозит машины Олега Винника. Артист покупает их в Германии, а затем отправляет в Украину на фронт.

«Я попросил передать ему мои извинения, потому что я не знал этого», – признался Харчишин.

Добавим, что ранее также сообщалось, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, старший сын Валерия Харчишина ушел в ВСУ.

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