Артист навіть навчився не перейматися із цього приводу. Так, в інтерв'ю DW російською Данилко зізнався, що усвідомлює всю перспективу залишитися без сім'ї назавжди.

Нагадаємо, Андрій Михайлович народився у Полтаві, мама була маляром, а батько – водієм. Коли Андрію було 7 років, тато помер від раку легень. Зазначимо, що Світлана Волкова, мати Данилка, походила із дворянського роду Хоментовських.

Родина Хоментовських товаришувала з відомим українським художником Іллею Рєпіним.

Данилко і Геля

Андрію Данилку неодноразово приписували роман із актрисою Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, але, як відомо, Інна має сім'ю, а Андрій досі самотній.

Популярні новини зараз

Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження

"Я конкретно помилився": Арестович наговорив зайвого і поспішив вибачитися

Ілон Маск зробив нову заяву після скандалу: "Я все ще дуже підтримую Україну, але..."

Збив дівчаток і поїхав далі: кадри і подробиці трагедії на Київщині

"Обговорювали, схожий на Дзідзьо чи Пономарьова": Цибульська відповіла, чому показала чоловіка лише зараз
Показати ще

«Я розумію – у мене не буде родини. Я це вже розумію і тому не парюсь. Ось не дано, нічого страшного. Що таке особисте життя? Є багато інших цікавих речей. Робота, наприклад», - наголосив Данилко у новому інтерв'ю.

За його словами, у дні війни він упіймав себе на думці: «Андрію, ти ж перетворюєшся на людину».

Артист вважає, що саме насичені дні та любов публіки повернули йому спрагу до сцени, що рівноцінно життю. Данилко зазначив, що "повернувся до себе".

Верка Сердючка, Андрей Данилко

«Чому я не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути порожнім, не хочу, щоб ви сиділи та бачили, як я вмираю. Мені хочеться пожартувати, мені хочеться бути легким, а не вичавлювати з себе жарти. Зараз мені легше», – відверто розповів артист про свій стан.

Данилко зізнався, що прагне внутрішнього спокою та порядку та того, щоб «все було у задоволення», щоб був час на творчість, створення номерів та кліпів.

«А не бути загнаним конем – ти весь час викручуєшся, підлаштовуєшся під обставини чи заплющуєш очі на непрофесійний підхід інших людей», - зазначив Данилко.

Додамо, що після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну артист не став виїжджати з Києва. Він навіть не розглядав такого варіанту.

Нагадаємо, Потап назвав ім'я російського актора, який після 24 лютого "плакав у слухавку" та вибачався за країну.

Втім сам актор стверджує, що такого не було.

Додамо, що тим часом Алла Пугачова, з якою дружить Данилко, покинула росію.