Артист навіть навчився не перейматися із цього приводу. Так, в інтерв'ю DW російською Данилко зізнався, що усвідомлює всю перспективу залишитися без сім'ї назавжди.
Нагадаємо, Андрій Михайлович народився у Полтаві, мама була маляром, а батько – водієм. Коли Андрію було 7 років, тато помер від раку легень. Зазначимо, що Світлана Волкова, мати Данилка, походила із дворянського роду Хоментовських.
Родина Хоментовських товаришувала з відомим українським художником Іллею Рєпіним.
Андрію Данилку неодноразово приписували роман із актрисою Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, але, як відомо, Інна має сім'ю, а Андрій досі самотній.
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«Я розумію – у мене не буде родини. Я це вже розумію і тому не парюсь. Ось не дано, нічого страшного. Що таке особисте життя? Є багато інших цікавих речей. Робота, наприклад», - наголосив Данилко у новому інтерв'ю.
За його словами, у дні війни він упіймав себе на думці: «Андрію, ти ж перетворюєшся на людину».
Артист вважає, що саме насичені дні та любов публіки повернули йому спрагу до сцени, що рівноцінно життю. Данилко зазначив, що "повернувся до себе".
«Чому я не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути порожнім, не хочу, щоб ви сиділи та бачили, як я вмираю. Мені хочеться пожартувати, мені хочеться бути легким, а не вичавлювати з себе жарти. Зараз мені легше», – відверто розповів артист про свій стан.
Данилко зізнався, що прагне внутрішнього спокою та порядку та того, щоб «все було у задоволення», щоб був час на творчість, створення номерів та кліпів.
«А не бути загнаним конем – ти весь час викручуєшся, підлаштовуєшся під обставини чи заплющуєш очі на непрофесійний підхід інших людей», - зазначив Данилко.
Додамо, що після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну артист не став виїжджати з Києва. Він навіть не розглядав такого варіанту.
Нагадаємо, Потап назвав ім'я російського актора, який після 24 лютого "плакав у слухавку" та вибачався за країну.
Втім сам актор стверджує, що такого не було.
Додамо, що тим часом Алла Пугачова, з якою дружить Данилко, покинула росію.