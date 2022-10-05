Улюбленець публіки Андрій Данилко у 49 років жодного разу в житті не був одружений і поки не збирається.

Артист навіть навчився не перейматися із цього приводу. Так, в інтерв'ю DW російською Данилко зізнався, що усвідомлює всю перспективу залишитися без сім'ї назавжди.

Нагадаємо, Андрій Михайлович народився у Полтаві, мама була маляром, а батько – водієм. Коли Андрію було 7 років, тато помер від раку легень. Зазначимо, що Світлана Волкова, мати Данилка, походила із дворянського роду Хоментовських.

Родина Хоментовських товаришувала з відомим українським художником Іллею Рєпіним.

Андрію Данилку неодноразово приписували роман із актрисою Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, але, як відомо, Інна має сім'ю, а Андрій досі самотній.

«Я розумію – у мене не буде родини. Я це вже розумію і тому не парюсь. Ось не дано, нічого страшного. Що таке особисте життя? Є багато інших цікавих речей. Робота, наприклад», - наголосив Данилко у новому інтерв'ю.

За його словами, у дні війни він упіймав себе на думці: «Андрію, ти ж перетворюєшся на людину».

Артист вважає, що саме насичені дні та любов публіки повернули йому спрагу до сцени, що рівноцінно життю. Данилко зазначив, що "повернувся до себе".

«Чому я не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути порожнім, не хочу, щоб ви сиділи та бачили, як я вмираю. Мені хочеться пожартувати, мені хочеться бути легким, а не вичавлювати з себе жарти. Зараз мені легше», – відверто розповів артист про свій стан.

Данилко зізнався, що прагне внутрішнього спокою та порядку та того, щоб «все було у задоволення», щоб був час на творчість, створення номерів та кліпів.

«А не бути загнаним конем – ти весь час викручуєшся, підлаштовуєшся під обставини чи заплющуєш очі на непрофесійний підхід інших людей», - зазначив Данилко.

Додамо, що після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну артист не став виїжджати з Києва. Він навіть не розглядав такого варіанту.

Нагадаємо, Потап назвав ім'я російського актора, який після 24 лютого "плакав у слухавку" та вибачався за країну.

Втім сам актор стверджує, що такого не було.

Додамо, що тим часом Алла Пугачова, з якою дружить Данилко, покинула росію.