На кадрах Сидорчука – изуродованная многоэтажка Запорожья, где вместо квартир теперь дыра.

«Это мой двор...

Так я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь малышом каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары.

Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все.

Супергерои есть. Это наши ВСУ.

И электрокары. Не смотря на затуманивание ума у ​​их производителя. Хотя я бы хотел, чтобы и он увидел эти кадры сегодня…», - эмоционально прокомментировал обстрел Сидорчук, имея в виду Илона Маска, который, судя по его заявлениям, до сих пор не понимает с кем и почему бьется Украина.

Также футболист отреагировал на тот факт, что российские спортсмены возвращаются в бокс.

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация бокса допустила россиян и белорусов к соревнованиям и призвала к миру. Также на соревнованиях появятся российские и белорусские официальные лица, в частности, судьи, сообщается на официальном сайте Международной федерации бокса (IBA).

«Спорт вне политики? Серьезно? Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе... Запорожье. Болит», - написал Сидорчук на своей странице в Instagram.

Напомним, количество погибших в результате террористического удара по Запорожью возросло. Из-под разрушенных конструкций спасатели извлекли тела троих погибших, сообщили в ГСЧС.

Также Politeka.net сообщала, что Маск после скандальных заявлений "оказался" на месте Медведчука.

Кроме того, сообщалось, что Илона Маска после его заявлений портролил Сергей Притула.