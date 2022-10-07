Голливудский актер Марк Руффало, который играл роль Халка в "Мстителях", ответил Илону Маску, который предлагал отдать Крым россии.

Как пишет Politeka.net, Марк Руффало - известный голливудский актер, который прославился благодаря роли Халка в "Мстителях". Звезда решил ответить Илону Маску, который влип в скандал из-за высказываний об Украине. Об этом написало "ЖВЛ" в своем Инстаграм.

"В частности, в Twitter знаменитость упрекнул Илона, что тот не хорошо разбирается в истории. Марк отметил, что «повторное голосование» на захваченных россией территориях ни в коем случае не состоится. Руффало добавил, что страна-агрессорша незаконно попыталась аннексировать часть Украины.

«Илон должен выполнять домашнее задание. Он ошибся в каждом пункте, включая предположение, что ООН будет наблюдать за незаконным референдумом, противоречащим самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше», – написал актер", - написсал актер.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С нами сам Халк, ну емае, оркам хана в любом случае", "Мой любимый актер! Очень хороший человек! Теперь еще больше его уважаю!"

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