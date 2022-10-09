Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", активно рассказывает о своей жизни в Инстаграм, а также делится интересными кадрами и замечаниями.
«Какие крутые кадры мы получили. Уже жду, чтобы поделиться ими свами! Я очень часто бывают перед камерой, уже больше 10 лет нахожусь среди них. Но так было не всегда, как сейчас. Поделюсь опытом!
Вы не поверите, но в начале карьеры у меня с камерой были очень сложные отношения. Прошло много времени, как я начала доверять ей, верить и расслабляться. И перед тем, как мы с камерой стали лучшими подругами, прошли стадии оцепенения, неумение улыбаться, дрожь!» - призналась Ксения.
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Мишина следит за своим физическим и духовным состоянием и подает хороший пример своим почитателям. А еще она не молчит о войне в Украине, что не нравится гражданам страны-агрессора.
Сейчас Ксения с грустью рассказала о проблеме. Сделала это она сидя в ванной.
«Я поняла, что давно не принимала ванну, а еще моя страница в теневой бане», - призналась холостячка.
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