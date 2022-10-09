Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", решила ответить на самые интересные вопросы поклонников. Также не обошлось без темы развития и личной неуверенности.

«Как научиться простить мужчин о помощи» - советуется одна из поклонниц.

«Предлагаю заняться самореализацией, чтобы научиться не просить их о помощи» - ответила Мишина.

«Как и почему плакали в последний раз?» - поинтересовались у актрисы. На что она ответила, что это было несколько дней назад и представила кадры с обстрела Запорожья.

Ответила Ксения и на вопрос о том, как избавиться от тревожности.

«У меня на этот счет свои правила. Как только я начинаю ощущать тревогу, я делаю дыхательную практику, потом медитирую и начинаю смещать свой фокус от раздражителя тревоги».

Мишина следит за своим физическим и духовным состоянием и подает хороший пример своим почитателям. А еще она не молчит о войне в Украине, что не нравится гражданам страны-агрессора.

Сейчас Ксения с грустью рассказала о проблеме. Сделала это она сидя в ванной.

«Я поняла, что давно не принимала ванну, а еще моя страница в теневой бане», - призналась холостячка.

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