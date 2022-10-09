Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", часто рассказывает о себе и показывает кадры из своих съемок. В этот раз после фото о счастливом утре она получила множество слов от обозленных россиян.

Те гневно засыпали звезду критику за ее счастливое обращение по поводу подрыва Крымского моста. На что Ксения справедливо напомни - этого моста вообще быть не должно и Крым - это Украина.

«А тем временем в мой директ надо вызвать мусорную машину. Сейчас вся Украина радуется этой новости не потому что мы такие ехидные и хотим, чтобы все страдали, а в первую очередь потому что именно через этот мост перевозили много техники, которой убивают наших людей» - справедливо подметила Ксения.

Также Ксения решила ответить на самые интересные вопросы поклонников. Также не обошлось без темы развития и личной неуверенности.

«Как научиться простить мужчин о помощи» - советуется одна из поклонниц.

«Предлагаю заняться самореализацией, чтобы научиться не просить их о помощи» - ответила Мишина.

«Как и почему плакали в последний раз?» - поинтересовались у актрисы. На что она ответила, что это было несколько дней назад и представила кадры с обстрела Запорожья.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник вспомнил пророческие слова после "хлопка" на Крымском мосту: "Это утро настало"

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