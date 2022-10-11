Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк на протяжении 2003-2008 годов продюсировал музыкальный проект "Шанс". Тогда с участниками шоу работала тренер Наталья Могилевская. Ведущей Рамине Эсхакзай в интервью "Ходят слухи" на Youtube он вспомнил, какой была тогда работа с певицей.

Продюсер рассказал, что с Натальей Могилевской часто возникали конфликты. Он добавил, что в то же время певица в шоубизнесе может все, включая продюсирование.

"Она суперэнергичная, крутая, яркая, бомбичная. Человек, которому не нужен продюсер, хоть она всегда жаловался - вот был бы у меня продюсер. А я говорю: "да какой продюсер тебя переживет". Очень талантливая и крутая девушка", - поделился мужчина.

Также Игорь Кондратюк добавил, что, несмотря на все, Наталья Могилевская была неуправляемой, ведь могла опоздать на съемки во время прямых эфиров.

"Когда она опаздывала, а у нас начинались съемки рано, было реалити-шоу целого дня, а Наташа спит. До скандалов доходило, конечно. Наталья бесила, но ее все уважали. Мы потом даже отдыхали друг от друга после" Шанса". Но она очень крутая", - добавил Игорь Кондратюк.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.