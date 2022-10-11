Арестович на своей странице в Facebook опубликовал фото актера, которое, судя по всему, было сделано папарацци. На нем Ди Каприо в шортах и расслабленной позе, щурясь, «серфит» в телефоне.
«Это я, пытаюсь разобраться в глобальной экономике и геополитике через мемы, потому что принял решение не смотреть новости», - говорится в подписи к фото.
В комментарии к кадру с Ди Каприо Арестович отметил, что таким образом он отвечает на вопрос, откуда он берет информацию для своих прогнозов.
Пописчики Арестовича юмор оценили и шутливо предложили ему вручить Оскар.
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«Лео, ты?», «Мы не слушаем новости, - мы их придумываем», «Оскара!», - шутят подписчики Арестовича.
Напомним, ранее Арестович попросил прощения за неосторожные высказывания о выпускниках Киево-Могилянской Академии. Советник Офиса президента признался, что "конкретно ошибся".
Также сообщалось, что Арестович на фоне скандала из-за своего "звания" показал красноречивое фото с Залужным.
Кроме того, Politeka.net писала, что жена Арестовича впервіе рассказала, как изменилась их жизнь после 24 февраля.