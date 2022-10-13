Украинская актриса и исполнительница главной женской роли в сериале «Папик» Дарья Петрожицкая уехала из Украины в Германию.

Актриса очень скучает по родному городу Киеву и признается, что в новую для нее страну не интегрируется.

«Не могу сказать, что живется на новом месте, потому что мыслями я всегда и все равно дома, в Киеве. Я не интегрируюсь, если честно. Я, по сути, общаюсь только с украинцами», - призналась актриса в интервью ЖВЛ.

Как оказалось, после полномасштабного вторжения россии в Украину актриса избрала Германию, потому что там живет ее любимый.

Известно, что его зовут Алексей, он украинец из Харькова, но уже 9 лет живет в Германии. Петрожицкая не скрывает – у них бывают ссоры.

«Понимаете, когда люди начинают жить вместе и еще такое обстоятельство, как война. Она нас, бывает, и сближает, а бывает и наоборот, потому что я, особенно сначала, была постоянно в новостях. И были ссоры, мол «Даш, немного давай успокойся, немного дай себе пожить». Я, особенно в начале, когда сюда приехала, боялась себе позволить жить свою жизнь, пойти на улицу, пройтись или выпить кофе», - призналась актриса.

По ее словам, Алексей побуждает ее к жизни.

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