Як виявилося, знайшлися навіть ті, хто раніше думав, що маму Вєрки також грає чоловік, пише Politeka.net. Нагадаємо, що під товстим шаром гриму та косинкою ховається українська акторка Інна Білоконь.

Колись вона була акторкою естрадного театру мініатюр «Компот», але мільйони знають її як акторку театру Андрія Данилка. Звісно, Данилкові і Білоконь неодноразово приписували роман, але, як відомо у актриси є родина, а Андрій досі не зустрів свою пару.

Вчора Наша Мименинниця Відсвяткувала Свій День Народження! Любимо! Цілуємо, АБАЖАЄМО», - написав на своїй сторінці Данилко, опублікувавши також фото Інни в усім знайомому гримі «мами» і ще одне особливе – без окулярів і сценічного образа.

«Вітаю , дуже гарна !!! Мирного неба», «Красотка на всі часи!», «Красуня, з Днем народження», «ми всі її обожнюємо», «Тю, я думав, що це теж мужик», «Ніколи не бачила її без гриму, вона така молода, капець. Здоров'я та зоряної кар'єри до глибокої старості», «Ух, мама така красуня. Вітаю!», - пишуть у коментарях до посту Данилка їхні шанувальники.

Нагадаємо, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті.

Також Данилко розповів, до кого на могилу вони з "мамою" завжди приходять з червоними гвоздиками.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко закликав українців не чікати від зірок, які працюють в росії, позиції щодо війни в Україні.