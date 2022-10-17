Украинский актер и участник шоу «Танцуют все» Константин Войтенко, пытавшийся спасти свой брак, теперь учится говорить о некогда любимой женщине, как о бывшей жене.

По словам Войтенко, о разводе они с Валентиной задумались уже давно, еще до проекта «Танцуют все», а затем пытались спасти свою семью.

«Я рассказывал, как я справляюсь, может получится – может, не получится. Может, спасу семью, это нормально. Это правильно, чем "всегда все хорошо", "всегда все розовое и классное". Мы решили это давно, что, наверное, уже все. Просто так получилось, что на этом этапе случился со мной проект», – вспоминает Константин тот период в жизни.

Как оказалось, эти попытки оказались тщетными – семья Войтенко распалась. Актер уверяет, что они с Валентиной разошлись в нормальных отношениях.

«Общаемся по теме ребенка, все. Мы хорошо разошлись, договорились, все. Нормально…», - рассказал Константин в интервью «ЖВЛ» .

Напомним, что у пары есть также дочь Эмилия. Актер говорит, что пытается проводить с ней как можно больше времени и отношения с ней "классные".

После полномасштабного военного вторжения России в Украину актер пытался вывезти семью из Киева в безопасное место.

«Были моменты, которые сначала хотели, потом нет – будем здесь у бабушки. Потом я их увез на Западную, хотел, чтобы еще дальше они уехали. Я точно знал, что я вернусь в Киев. Я просто хотел, чтобы точно моя семья была в безопасности. Я понимал, что в безопасности – это за границей и пытался как-то повлиять на бывшую жену, чтобы она уехала», - признался актер.

Напомним, дом телеведущего 1+1 попал в зону атаки дронов - спасатели разбирают завалы.

Также сообщалось, что Ахеджакова обратилась к россиянам и показала фото из Киева после атаки.

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