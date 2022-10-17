На кадрах з місця атаки можна побачити, що житло мирних українців перетворилося на купу уламків. Пошук людей під завалами продовжується. На даний момент відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

«На фото – мій дім. Тероризм – це страх. Подолати страх – подолати тероризм», - написав на своїй сторінці у Facebook телеведучий «1+1» Єгор Гордєєв.

У коментарях до посту шоковані українці запитують Єгора, чи є йому де тепер жити і просять не опускати руки.

«Сонце, обіймаю», «Головне – життя, все інше переживемо», «Де ви тепер житимете?», «Це жесть…», «Ох…», «Це жах! І страшно! Навіть мені на відстані! Не за майно боюся, за людей своїх та рідних!», «Тримайся, рада, що живий», - пишуть у коментарях до посту Єгора.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вранці у бік столиці летіло 28 дронів.

"28 дронів вранці летіли у бік Києва. Завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили. У Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них – у житловому будинку у Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбирання завалів. Раніше врятували. 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами. Нещодавно дістали тіло загиблої жінки. За попередніми даними, ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, росіяни зірвали ранковий ефір із Юрієм Горбуновим.

Також повідомлялося, що ведучий Решетник звернувся до українців після обстрілу Києва.