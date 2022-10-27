В ее доме, как сообщают российские СМИ, прошли обыски.

По словам источника, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в рф предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что Собчак ночью покинула Москву и выехала из россии.

«При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", - сообщил собеседник журналистов.

Известно, что у оперативников уже было на руках постановление следователя о задержании Собчак.

Позже в Сети появились кадры перехода Ксении Собчак через белорусско-литовскую границу в пропускном пункте Видзы.

При этом казалось удивительным, что Собчак это так легко далось, ведь россиянам, как известно, с недавних пор в странах Балтиии совсем не рады. Но, как выяснилось, у Ксении был дополнительный «аргумент» - израильский паспорт.

Отметим, что, комментируя сложившуюся ситуацию, Собчак ранее назыала ее недоразумением.

«Во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение», - говорила она.

Ранее коммерческого директора Ксении Собчак и ее медиахолдина "Осторожно медиа" Кирилла Суханова отправили в СИЗО по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей. По версии следствия, он требовал деньги за отсутствие негативных публикаций в телеграм-канале "Тушите свет" у главы Ростеха Сергея Чемезова и его некоего знакомого Болдыхаева.

«Чего не жилось в великой могучей?», «Дали Ксении возможность свалить под " давлением системы", чтобы она могла хорошо устроиться? А с другой стороны, видать, уже совсем туго в узких кругах», «Круто, наверно, обладать паспортом, который открывает все границы, а не этой красной бумажкой», «Литва совершила ошибку», «Показуха. И так работает на кремль, зачем ей бежать? Обыски бутафорские. Поп***ит за границей немного как Овсянникова, и получит новые распоряжения от куратора с фсб», «А почему не в Грузию продолжать удивленно спрашивать, почему русских не любят?», - обсуждают в соцсетях кадрі с бегством Собчак.

Напомним, Собчак отвергает коллективную ответственность россиян в войне против Украины и обвиняет в этом только Путина и власть.

Журналистка даже устроила скандал в Грузии из-за лозунга «Слава Украине!». Владелец бара в Тбилиси ввел для россиян своеобразную визу — при входе они должны заполнить анкету и согласиться с тем, что Путин — диктатор, оккупировавший территории Грузии и Украины, а также подтвердить лозунг «Слава Украине!».

«Это дискриминация по национальному признаку», — отреагировала на такие действия Собчак.

Также сообщалось, что Собчак оскорбила украинских героев.

Кроме того, Собчак обвиняла украинцев в нацизме.