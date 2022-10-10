Як повідомляє Politeka.net, так звана російська опозиціонерка Ксенія Собчак в черговий раз зганьбилася, згадавши "бандерівців" і "нацистів", якими вона назвала героїв полку "Азов".
Українська співачка Тіна Кароль не змогла стриматися після чергового пропагандиського наративу журналістки і відповіла їй на своїй сторінці в Instagram-stories.
У своєму коментарі Ксенія Собчак заявила, що нібито очевидно, що "бандерівці" робили жахливі речі, а полк "Азов" складається з "нацистів".
Не зраджуючи своєму "опозиційному" образу, псевдожурналістка додала, що росіянам треба хвилюватися не через українців, а через проблеми у своїй країні, проте від хейту це її не врятувало.
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"Бандерівці творили страшні речі - це правда. І батальйон "Азов" - типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього? У них своє життя, це їхні устої. У нас своя країна та нам є з чим в ній розбиратися. – видала Ксенія Собчак .
Співачка Тіна Кароль не змогла стримати емоцій та міцного слівця.
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