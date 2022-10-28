Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк рассказал о своих двух сыновьях и дочери. В интервью для Youtube-канала "Rostyslove Production" Кондратюк честно рассказал, где сейчас находятся его любиміе дети и чем они занимаются.

Игорь Кондратюк признался, что двое сыновей живут в Киеве. Старший Сергий снимает социальные ролики. А вот младший сын Данило занимается блокчейном. Кроме этого, юноша организовал благотворительный фонд и помогает ВСУ.

Как объяснил Кондратюк, сыновья его не пошли на службу, ведь у них есть проблемы со здоровьем.

"Они оба в четвертой волне мобилизации. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами", — отметил Игорь Кондратюк.

Дочь знаменитости Полина учится на втором курсе в США. В будущем она будет инженером космических систем. Ведущий Игорь Кондратюк признается, что скучает по Полине, ведь уже давно ее не видел. Она должна была приехать на каникулы, но семья посчитала, что делать это сейчас опасно. Впрочем, он надеется, что в декабре дочь сможет приехать в Украину.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.