В этот раз на своей странице в Instagram Кондратюк поделился редкими архивными кадрами со съемок проекта "Американский шанс", участие в котором тогда приняли певицы Надя Дорофеева, MamaRika, а также Яна Соломко, которая даже после полномасштабной войны осталась работать в россии.

"15 лет назад, 14 ноября 2007 года, в Голливуде начались съемки беспрецедентного уникального проекта "Американский шанс", который вы могли видеть на телеканале "1+1". 12 украинских девушек прошли кастинги в Украине, и полетели в США соревноваться за участие в группе Glam. В результате реалити-шоу в группу вошли Надя Дорофеева, Яна Соломко, Настя Кочетова, Алена Ломакина и Ирина Журавель. К сожалению, Glam так и не начал свою концертную деятельность... Но съемки были эпическими!!", - вспоминает продюсер.

Украинцы в комментариях к ностальгической публикации Игоря Кондратюка в большинстве своем возмущаются упоминанием предательницы Яны Соломко:

"А все так любили тогда эту соломку, что меня удивляло... 🤢 предательница";

"Да и Яну Соломку лучше не вспоминать сейчас, пусть поет себе в Мордовии в бизнес центрах 😄";

"А зачем вы упоминаете о соломке? Она продалась россии, нет ее больше".

Продюсер ответил на подобные комментарии: "Я в курсе. К сожалению… Забыл ее после этого…".

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.