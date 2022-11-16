Украинский певец Виталий Козловский заявил, что бывший продюсер Игорь Кондратюк "кошмарит его 10 лет". В интервью для "ЖВЛ" певец прокомментировал предложение экс-продюсера продать орден от президента и вернуть ему долг.

Певец резко отреагировал на предложение Игоря Кондратюка продать свой орден "За заслуги" III степени и выплатить ему долг.

"Уже 10 лет прошло, как это маленькое пуйло для меня… Который кошмарит меня уже 10 лет, вместо того, чтобы взять свою мудрость и устроить свою нормально жизнь, а не всюду токсично рассказывать комментарии обо всех вокруг. И он сейчас дает мне совет, иди продай медаль и отдай мне деньги? Я приду к нему, брошу ту медаль ему в морду, пусть сам продает ту медаль и забирает себе те деньги, конченый!" – эмоционально прокомментировал Виталий Козловский.

Козловский подчеркнул, что пока не забирал орден от президента. Впрочем, он готов подарить его певице Рудницкой, которая ранее выражала свое недовольство из-за того, что артист его получил.

"У меня того ордена нет. Мне его никто не давал, и я не спешу его брать. Он меня сегодня не согреет, он меня сегодня не накормит. Поэтому я был бы готов Анджелике Рудницкой этот орден просто подарить. Возможно, ей в жизни чего-нибудь не хватает, каких-либо отличий", — прокомментировал Виталий Козловский.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

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