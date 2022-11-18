Артист в течение 13 лет женат на украинке, его трое детей – украинцы. В начале ноября Сморыгин сообщил, что сдал экзамен на знание украинского языка, набрав 97 баллов из 100 возможных.

В интервью Славе Демину Евгений честно рассказал, почему не получил украинское гражданство раньше.

По словам Сморыгина, ранее получение украинского гражданства не было для него острым вопросом. Но когда в сторону его дома в Украине полетели ракеты и ушли войска из его родной Беларуси, артист принял решение получить украинский паспорт.

"Когда началась война 2014-го года, для меня это не было такой острой проблемой. Потому что я понимал, что я белорус, я не русский. Конфликт с россией, с российской стороны. Белорусы всегда были братьями для украинцев. Это не просто слова". Я знаю, я живу так в Украине белорусом 15. И никогда, и ни разу не было: "А, ты, белорус…" Нет, для меня это не был острый вопрос, а когда из моей родной Беларуси ушли войска и улетели ракеты в мой дом в Украине… Вот это для меня стало острым вопросом", – объяснил артист "Дизель шоу".

Евгений Сморыгин также добавил, что, по его мнению, это сделали не белорусы, а один конкретный человек, дружащий с диктатором путиным.

Напомним, Евгений Сморыгин назвал причину, почему Писаренко и Никишин ушли из "Дизель Шоу" и уехали в россию.

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" дал совет россиянам после начала мобилизации.

Также Politeka писала, что Танкович из "Дизель Шоу" послал друзей из россии, которые несли полный бред об украинцах.