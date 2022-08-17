Дмитро Танкович заявив, що росіяни, які підтримують політику володимира путіна, рано чи пізно схаменуться і всі зрозуміють, як свого часу це зробили німці.

Білоруський та український актор, зірка "Дизель Шоу" Дмитро Танкович дуже сильно посварився зі своїми колегами з росії, з якими грав у "КВК". Як він зізнався в інтерв'ю для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube багато хто з них намагався переконати його, щоб він утік з України, адже тут нібито проживають нацисти та "бандерівці".

Комік прийняв рішення, багатьох із них заблокувати у соцмережах, оскільки він зрозумів: достукатися до цих людей неможливо, їх мізки промила кремлівська пропаганда і правди вони не бачать.

"Вони не розуміють. Вони мені розповідають про Бандеру, про нацистів. Я їм говорю: "Хлопці, дивіться. Відкрийте програму від 23 числа, де я російською концерт веду, номери граю. Які нацисти? Ви про що? Ти нічого не розумієш - ми вас звільнимо! – передав актор Дмитро Танкович розмову із колишніми знайомими та друзями.

Дмитро Танкович також висловив припущення, що це може бути не тільки наслідком російської пропаганди.

"Можливо, це національна російська ідея. Виглядає, як фашисти кажуть: ми йдемо вас, фашистів, знищувати. Не важливо, Степана Бандеру в Україні шанують чи хтось може сказати "москаляку на гілляку": "Яка різниця? Це що, нагода для війни? Ні!", - Заявив актор.

Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.

Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.

Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.