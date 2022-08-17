Білоруський та український актор, зірка "Дизель Шоу" Дмитро Танкович дуже сильно посварився зі своїми колегами з росії, з якими грав у "КВК". Як він зізнався в інтерв'ю для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube багато хто з них намагався переконати його, щоб він утік з України, адже тут нібито проживають нацисти та "бандерівці".
Комік прийняв рішення, багатьох із них заблокувати у соцмережах, оскільки він зрозумів: достукатися до цих людей неможливо, їх мізки промила кремлівська пропаганда і правди вони не бачать.
"Вони не розуміють. Вони мені розповідають про Бандеру, про нацистів. Я їм говорю: "Хлопці, дивіться. Відкрийте програму від 23 числа, де я російською концерт веду, номери граю. Які нацисти? Ви про що? Ти нічого не розумієш - ми вас звільнимо! – передав актор Дмитро Танкович розмову із колишніми знайомими та друзями.
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Дмитро Танкович також висловив припущення, що це може бути не тільки наслідком російської пропаганди.
"Можливо, це національна російська ідея. Виглядає, як фашисти кажуть: ми йдемо вас, фашистів, знищувати. Не важливо, Степана Бандеру в Україні шанують чи хтось може сказати "москаляку на гілляку": "Яка різниця? Це що, нагода для війни? Ні!", - Заявив актор.
Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.
Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.
Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.