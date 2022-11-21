Украинский музыкант, солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров уже давно не ездит в Россию, а с 24 февраля прекратил общение со своими российскими знакомыми, которых было много.

С 24 февраля из сотен знакомых в россии Шурову написали только единицы. Среди них была и певица Земфира, с которой он когда-то играл на одной сцене. По его словам, сообщение было нецензурным.

«Нецензурные вещи. Ну а что цензурного можно было сказать об этом. Земфира уехала сразу из россии, она больше там не находится и не живет. Но многие там остались и нам абсолютно не о чем с ними говорить», - рассказал Шуров в интервью ЖВЛ.

После 24 февраля Шуров дал около сотни благотворительных концертов и где только не играл – в бомбоубежищах, в госпиталях, на полигонах, на станциях метро и на площадях европейских городов.

Но первый месяц полномасштабной войны о музыке, которой Дмитрий живет, он и думать не мог. Сразу погрузился в волонтерство, на своем бусе развозил помощь.

Напомним, ранее стало известно, что Земфира во время концерта выступила с антивоенной речью.

Да, исполнительница сказала, что понимает, что в Украине она больше никогда не выступит.

"Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я отлично это помню. И, конечно, этого у меня никто не заберет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем мне очень жаль россию», - говорила Земфира, добавляя, что она любит свою россию и на своих концертах видела светлые лица.

Ранее Земфира призналась, что молится о прекращении войны.

Также сообщалось, что российский певец Николай Басков, который перестал походить на себя, расплакался, сожалея о раненых оккупантах.