Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, как и миллионы украинцев по своей стране, оказался без электроснабжения.

На своей странице в Инстаграм Кондратюк решил поделиться не только несколькими фотографиями, сделанными во время блэкаута, но и мыслями о том, что происходит в мире, пока россияне бомбят мирные города, оставляя людей без света, тепла, воды, связи.

«В Украине "Черная пятница" со среды. Крылатые ракеты рашистов уничтожают гражданскую и инфраструктуру. Мир смотрит продажный Чемпионат Мира по футболу. Цукерберг сражается с упоминаниями российской войны в Facebook. Черная пятница, которая может перерасти в Черный Год», - сказал Кондратюк.

Свой пост Кондратюк сопроводил кадрами камина, в котором догорают дрова.

В комментариях украинцы поддержали Кондратюка, заверив, что и это украинская нация преодолеет и нельзя отчаиваться:

«Держимся! Берет иногда отчаяние, но надо его гнать! Как наши ребята свинособак», «И это мы переживем! Зато без России!», «Все будет хорошо, выдержим. Слава Украине!», «Все дни недели "черные" от 24 февраля», «Злость и ненависть. Хочется просто порвать их всех. Господи, прости!», «Держитесь!».

Напомним, ранее стало известно, будет ли эвакуация из Киева в случае продолжительного блекаута.

Также сообщалось, почему сыновья Кондратюка не ушли на фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк подсказал Козловскому, где взять деньги, чтобы вернуть ему огромный долг.