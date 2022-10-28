Відомий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк розповів про своїх двох синів та доньку. В інтерв'ю для Youtube-каналу " Rostyslove Production" Кондратюк чесно розповів, де зараз перебувають його улюблені діти та чим вони займаються.

Ігор Кондратюк зізнався, що двоє синів мешкають у Києві. Старший Сергій знімає соціальні ролики. А ось молодший син Данило займається блокчейном. Окрім цього, юнак організував благодійний фонд та допомагає ЗСУ.

Як пояснив Кондратюк, сини його не пішли на службу, адже мають проблеми зі здоров'ям.

"Вони обоє у четвертій хвилі мобілізації. У них обох там проблеми зі здоров'ям через те, що дитинство провели за комп'ютерами", - зазначив Ігор Кондратюк .

Донька знаменитості Поліна навчається на другому курсі у США. У майбутньому вона буде інженером космічних систем. Ведучий Ігор Кондратюк зізнається, що сумує за Поліною, адже вже давно її не бачив. Вона мала приїхати на канікули, але сім'я вважала, що робити це зараз небезпечно. Втім, він сподівається, що у грудні дочка зможе приїхати до України.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак».

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

Також Politeka писала, що у будинок Ігоря Кондратюка під Києвом потрапила ракета, з'ясувалося, де ведучий зараз.