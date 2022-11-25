Героиней знаменитого кадра является маленькая девочка, которую родители привезли на заправку, чтобы подключить к сети ингалятор, пишет Politeka.net.

«Киев сейчас. Эту маленькую девочку родные привезли на заправку, чтобы подключить к электричеству ингалятор, необходимый ей для жизни», - подписал кадр Галкин, показав таким образом россиянам, которые подписаны на его страницу в Инстаграм, лишь миг о последствиях ракетных ударов рф по Украине.

В комментариях к снимку у российских пользователей разразилась настоящая истерика. Галкину, который вскоре после полномасштабного вторжения россии в Украину пришлось выехать из рф в другую страну вместе с семьей, тут же сообщили про «8 лет бомбили Донбасс» и «у каждого своя правда».

Впрочем, большое количество комментариев посвящено словам благодарности Галкину за то, что он остается человеком и поддерживает Украину как может:

«Смотреть на такое тяжело. Настоящий геноцид против украинского народа. Хочется мирного неба», «Максим Галкин признан настоящим мужиком! И останется в истории не только талантливейшим артистом, а ещё и хорошим человеком!», «Зашла посмотреть, сколько людей напишут про 8 лет. Какой кошмар, люди верят в своего Путина и светлое будущее после того, как совершили убийства и преступления. 8 лет именно Россия кошмарит Донецк, Луганск и почти год всю Украину», «Боже, как это страшно. Россия, мне стыдно за нас».

Напомним, в россии после заявлений Галкина в поддержку Украині заговорили о лишении родительских прав.

Также сообщалось, что Пугачева с детьми вылетела из россии.

Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение рф на Украину.