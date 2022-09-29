Алла Пугачова, яка публічно засудила вторгнення рф в Україну, залишила росію разом з дітьми.

Співачка вилетіла до Ізраїлю без зворотного квитка. Зазначимо, що це вже щонайменше вдруге, коли Алла Пугачова залишає росію. Вперше артистка відлетіла до Ізраїлю з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми навесні після початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що днями Алла Пугачова отримала трагічну для себе звістку - помер її близький друг, практично член сім'ї співак Борис Моїсеєв.

В останні роки він практично не з'являвся на публіці. Алла Пугачова була давньою подругою Мойсеєва та допомагала йому після інсульту. 2021 року Мойсеєв навіть з'явився на вечірці з нагоди дня народження доньки Пугачової Христини Орбакайте.

«Улюблений мій Бориско! Відданий друзям та сцені людище. Ховую тебе у своєму серці. Пробач і Прощай», - написала Пугачова на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши також фото, на якому вона з Мойсеєвим.

Раніше Пугачова перервала мовчання щодо вторгнення Росії в Україну.

Сталося це після того, як її чоловіка Максима Галкіна визнали «іноагентом».

«Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком. Чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова та припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян», - написала Пугачова на своїй сторінці.

Заява Пугачової викликала ажіотаж як серед українців, так і серед росіян.

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