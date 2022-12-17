Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 16 декабря был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.
- Благодаря Госфинмониторингу произошло ограничение РФ по правам членства FATF. Действия РФ признаны противоречащими принципам FATF и являются грубым нарушением Стандартов FATF.
- MONEYVAL: Также РФ исключена из Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
- MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать персональное участие в проектах.
- APG: РФ лишен статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств.
- 44,8+ млрд UAH передано подозрительных финансовых операций в правоохранительные и разведывательные органы.
- 8,0+ млрд UAH заблокировано финансовых операций (4 092,3 млн UAH; 50,69 млн EUR:47,25 млн USD; 7,18 млн RUB, 2 066 430 шт. акций на сумму 208,9 млн UAH)
- 867699 сообщений о финансовых операциях обработано.
- 760 материалов направлено в правоохранительные органы
- 295 кейсов по подозрениям в государственной измене расследуется
- 418 коллаборантов и предателей, информация о которых передана в правоохранительные органы
- 1751 счет коллаборантов и других лиц заблокирован
- 1174 запроса относительно совместных финрасследований в 147 иностранных финансовых разведок направлено
- 207 иностранных финрегуляторов обеспечивают превентивные меры по бизнесу в РФ.